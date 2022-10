Veterinário e mecânico são indiciados por matar amigo e jogar corpo em rio

O crime ocorreu em setembro e os dois indiciados eram amigos da vítima, em Sorriso, médio-norte do estado. O delegado de Sorriso, Eugênio Rudy Junior, foi responsável pelo caso.

Conforme a polícia, os suspeitos permaneceram em silêncio durante os depoimentos. Até a conclusão do inquérito, eles não revelaram a motivação da briga que resultou no assassinato de Everton.

Everton Passos, que é natural de Andradina (SP), foi encontrado morto no Rio Lira no dia 10 de setembro. Ele estava junto com os supostos amigos no Rancho Fundo, em Sorriso, quando saiu de uma festa por volta das 23h e não retornou mais.