Vacinação contra poliomielite continuará até 31/10 em Campo Verde

Com 83% do público alvo vacinado contra poliomielite até o dia 1 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde estenderá a campanha de vacinação de crianças com idade de 1 a menos de 5 anos contra a paralisia infantil até o próximo dia 31.

A prorrogação da campanha objetiva permitir ao município atingir a meta de 95% de imunização do público alvo, percentual mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou no dia 8 de agosto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a última sexta-feira (30), último dia da Campanha Nacional de Vacinação, 2.540 crianças haviam sido imunizadas. “Campo Verde seguirá empreendendo esforços para elevar a cobertura vacinal, intensificando as ações de rotina com o intuito de concluir o esquema vacinal e, respectivamente, proteger a população”, disse a técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Amélia Leonel.

Ela também ressaltou que em todas as Unidades de Saúde do Município as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação estarão disponíveis.

Conforme destacou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita de Campo Verde Edna Queiroz da Silva, a poliomielite é uma doença grave, que pode levar a óbito ou deixar sequelas sérias pelo resto da vida.

“A prevenção é a vacina. Então, levem seus filhos às unidades de saúde e não deixem de vaciná-los. O seu filho é sua responsabilidade, mas nós precisamos que vocês tragam ele até nós para ser imunizado”, disse a secretária.