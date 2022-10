Unidades de saúde ficarão abertas até as 20h00 nesta quarta-feira para coleta de preventivo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Outubro é o mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. E dentro da programação elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, as Unidades Básicas de Saúde da área urbana funcionarão nesta quarta-feira (19) com horário estendido.

Todas as unidades, de acordo com a Secretaria, permanecerão abertas até as 20h00 para que as mulheres possam fazer a coleta do material para a realização do exame preventivo do câncer de colo de útero.

A medida, de acordo com a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, tem por objetivo favorecer e facilitar o acesso a coleta para mulheres que trabalham fora e não podem ir até as unidades durante o horário normal de expediente. “Com o horário estendido, elas poderão fazer a coleta e se prevenir contra uma doença que, se diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura”, frisou Edna Queiroz.

A secretaria municipal de Saúde orienta que para fazer a coleta do preventivo, as mulheres não podem estar menstruadas ou ter tido relações sexuais nos últimos dois dias. Também não podem estar fazendo uso de pomadas vaginais. O exame preventivo é indicado para mulheres com idade entre 25 e 64 anos.

Nesta quarta-feira, um ônibus adaptado com ambulatório médico está atendendo as mulheres da comunidade do Limeira, com a coleta sendo realizada das 7h00 às 10h00. À tarde, a coleta será feita no Assentamento 28 de Outubro, das 13h30 às 16h00. Na quinta-feira (20), a coleta será na Agrovila João Ponce de Arruda, das 7h30 às 10h00 e no Assentamento 14 de Agosto, das 13h30 às 16h00.