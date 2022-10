UFMT e diretório de estudantes denunciam ao MPF e à PF convocação de ato com pessoas armadas no campus de Cuiabá

“A universidade é um local democrático e todos têm direito de se manifestar politicamente. Tanto é que nessa semana teve um movimento estudantil e foi tudo tranquilo. No entanto, o que nos preocupou nesse print da conversa foi que comentaram que vão organizar um movimento e quem puder vir armado, vá, porque eles podem nos agredir”, disse.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF/MT) informa que recebeu uma denúncia relativa a possível realização de uma manifestação estudantil armada no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por parte de apoiadores de determinado candidato à presidência da República. De acordo com a denúncia, o convite que circulou em grupos de WhatsApp, chamando os estudantes e professores para a manifestação, também incitava para que aqueles que possuíssem armas, as levassem no ato. Diante dos fatos denunciados, o MPF/MT instaurou um procedimento para investigar a situação pois, o direito de reunião é garantido, desde que de forma pacífica e sem armas (artigo 5º, inciso XVI, da Constituição da República).