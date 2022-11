Servidores Municipais são homenageados pelo seu dia

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, prestou uma homenagem aos servidores públicos municipais na última quinta-feira (27) pela passagem do “Dia do Servidor”, comemorado no dia 28 de outubro.

Durante um coquetel realizado na sede social do Esporte Clube Juventude, 126 servidores da ativa e 15 que se aposentaram até outubro de 2022 foram homenageados com certificados, placas e medalhas de acordo com o tempo de serviço.

Foram homenageados 39 servidores com 4 anos de serviços, 4 com oito anos, 2 com 12 anos, 64 com 20 anos, 2 com 24 anos e 15 com 28 anos de trabalho prestado à municipalidade. Uma homenagem especial foi prestada à ex-servidora Carla Inês Wesz, que faleceu em janeiro deste ano.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, da primeira-dama e secretária de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira; do chefe-de-gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, da vice-prefeita e secretária municipal de Saúde Edna Queiroz da Silva e do secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Claudilei Borges.

Também participaram as vereadoras Alaene Fernandes, Janaina Nordestina, Socorro dos Santos Souza e os vereadores Gregório do Mercado Popular e Silvio Eventos.

Na sexta-feira (28) foi a vez da Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde (ASSEMCAV) homenagear os servidores com um jantar e sorteio de prêmios realizados na sede da associação.