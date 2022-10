SENAI/MT é inaugurado e marca o início de uma nova fase na qualificação profissional em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com a presença de diversas autoridades municipais, o SENAI/MT inaugurou na noite desta terça-feira (4), sua nova unidade em Campo Verde, que funcionará em um espaço localizado na Avenida Eugênio Prati, no Loteamento Green Ville.

A nova unidade, implantada por meio de uma parceria entre o SENAI e a Prefeitura do Município, vai ofertar inicialmente, cinco cursos que beneficiarão mais de 200 trabalhadores. Os cursos são de operador de máquinas e implementos agrícolas, costureira industrial, assistente administrativo com informática, assistente contábil e assistente de recursos humanos.

Para o próximo ano está programada a realização dos cursos de armador de estruturas pesadas, montador de andaimes, formas e escoramento; operador de rolo compactador, trator de pneu e caminhão-pipa; operador de caminhão basculante, operador de caminhão betoneira, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora, operador de pá-carregadeira, operador de retroescavadeira, revestimentos cerâmicos, carpinteiro de estrutura de telhado, construtor de alvenaria, pintor de obras imobiliárias, costureiro industrial do vestuário e operador do processo de fiação.

No total, a unidade do SENAI/MT de Campo Verde ofertará cursos em 10 áreas do conhecimento, com 40 turmas e 800 participantes. “Essas áreas tecnológicas são as necessidades que os nossos empresários locais têm”, observou a gerente do SENAI/MT, Ana Carolina Bononi. “O importante desse projeto é que nós estaremos priorizando o conhecimento e elevando a qualidade de vida das pessoas do nosso município, porque, a partir desse conhecimento elas poderão galgar novos empregos, disputar vagas concorridas no mercado de trabalho, contribuindo com o aumento da produtividade e melhorando a performance das empresas”, completou.

O SENAI de Campo Verde começa suas atividades nesta quarta-feira, com o início do curso de assistente contábil. “Essa parceria é inédita na proporção que ela se firma hoje”, destacou Carlos Eduardo Braguini, diretor regional do SENAI/MT. “Um esforço importante do SENAI, um esforço importante da Prefeitura para que juntos pudessem colocar as suas melhores competências para permitir que a população tenha acesso a um equipamento de qualificação profissional como é esse que nós estamos lançando aqui hoje”, completou.

Durante a inauguração da nova unidade do SENAI/MT, foi lançado também o programa Qualifica Campo Verde, que visa preparar os trabalhadores locais para atenderem as necessidades que surgirão nos mais diversos setores da economia em razão dos investimentos em logística que estão sendo feitos pelo Governo Estadual na implantação da ferrovia Senador Vicente Vuolo e na pavimentação da MT-140, ligando Campo Verde à Nova Mutum. Os investimentos transformarão o Município num dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários da região, tornando favorável a implantação de novos empreendimentos.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes, o SENAI/MT vai provocar uma verdadeira “revolução” na qualificação da mão de obra local. Ele destacou que Campo Verde vive um momento importante, com grandes perspectivas de crescimento e que a qualificação do trabalhador é extremamente necessária para atender as demandas que surgirão. “São novas empresas chegando, a verticalização da nossa industrialização também sendo ampliada, nosso modais logísticos chegando, tudo isso faz com nós necessitemos de mão-de-obra qualificada”, observou o gestor.

O prefeito destacou a grade de cursos programada para ser desenvolvida, a qualidade das instalações da unidade do SENAI/MT e do material didático e qualificação dos professores. “Tudo isso para poder fazer com que Campo Verde tenha essa condição de formar pessoas prontas para o mercado de trabalho, o que proporcionará maior renda, melhores empregos. E o nosso crescimento, certamente, se utilizará disso como uma grande ferramenta”, ressaltou o prefeito.

Participaram da cerimônia de inauguração, a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz da Silva, o presidente da Câmara Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira (Clebinho do Judô), Janaína Nordestina, Socorro dos Santos Souza, Miguel de Paula, Sargento Sampaio e Silvio Eventos. O Secretário de Agricultura, meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária Flávio Gesser Mattei, o secretário de Administração Claudilei Borger, o secretário de Desenvolvimento Econômico Henrique Soares, o Secretário de Finanças, Ronan Freire, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, e a secretária de Educação Simoni Pereira Borges. Também estiveram presentes o presidente da CDL Lázaro Antônio Benedito de Souza e a presidente da Associação Comercial e Empresarial Cláudia Beatriz Zamek Teruel.