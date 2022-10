Sema notifica empresa de transporte de produtos agrícolas por danos ambientais após incêndio em armazém

Na segunda-feira (10), uma análise preliminar da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou que as chamas consumiram vários defensivos agrícolas armazenados no galpão. Ao g1, a perita criminal Aline Vieira Rodrigues informou que os produtos encontrados queimados eram de faixa azul e amarela, o que indica que eram moderadamente ou pouco tóxicos.

As causas do incêndio ainda são investigadas. O combate às chamas contou com uma força-tarefa de 48 pessoas, sendo 34 do Corpo de Bombeiros e 14 voluntários, com apoio de 14 viaturas e três pás-carregadeiras.

Riscos à saúde

Por conta do vento e da chuva na região, a fumaça se dispersou. Contudo, ao menos 15 pessoas procuraram uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com problemas respiratórios e sintomas leves, como náuseas e dor de cabeça.