SEBRAE apresenta “Campo Verde em Números”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na manhã desta quarta-feira o analista de inteligência, Adilson Santos, e a coordenadora do SEBRAE de Primavera do Leste, Jaqueline Macedo, fizeram a apresentação dos dados compilados que formam o caderno “Campo Verde em Números”.

O trabalho, que traz os dados atualizados até setembro, é um panorama socioeconômico e demográfico do município. É também uma ferramenta de grande importância tanto para a gestão municipal como para empreendedores que pretendem investir em Campo Verde. A elaboração do trabalho faz parte do projeto Cidades Empreendedoras e Sustentáveis, do qual Campo Verde é integrante.

O material, de acordo com Adilson Santos, foi elaborado com dados disponibilizados por diversas fontes oficiais, como IBGE, DATASUS e outros. “O ‘Campo Verde em Números’ mostra aspectos políticos, Segurança Pública, Educação, Saúde, Saneamento Básico, número de estabelecimentos, número de empregos formais e uma série de variáveis que são importantes no cenário econômico em nível de Brasil”, frisa ele.

De acordo com Adilson Santos, os dados contidos no documento são importantes para a Administração Municipal, pois servem de base para a adoção de estratégias e ações para o desenvolvimento do Município. “O Poder Público tem em mãos esse produto que pode ser levado para uma tomada de decisão mais assertiva, de acordo com os indicadores apresentados”, destaca.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comentou que conhecer a realidade do Município em números é a melhor maneira de buscar seu desenvolvimento e seu crescimento. “E nada mais justo do que ter uma instituição tão séria como o SEBRAE para nos informar as metodologias que chegam a esses números”, ressaltou.

O prefeito entende também que a disponibilização das informações do “Campo Verde em Números” é fundamental, pois proporciona aos investidores o acesso a informações e consequentemente, contribuem com o crescimento, “fazendo de Campo Verde sempre uma opção, seja qual for o ramo ou atividade”. “É importante termos esses números para que possamos comparar, buscar o crescimento e tê-los como base para tomarmos decisões administrativas. Muitas vezes, sem conhecer os números reais, acabamos por diminuir a taxa de assertividade”, observa o prefeito. “E quanto mais números precisos melhor a decisão, melhor a assertividade”, frisa.

Participaram da apresentação, a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares e o secretário de Administração Claudilei Borges.