Saúde de Campo Verde alcança índice de 8.64 no Previne Brasil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde iniciou na última quinta-feira a apresentação dos indicadores do Previne Brasil, índice do Governo Federal que regula o financiamento e o repasse de recursos para a Saúde de Atenção Básica nos municípios.

Os índices do 2° quadrimestre de 2022 já foram demonstrados na UBS Olímpia Macarini e Jardim América. Hoje foi a vez da UBS Parque das Araras conhecer os resultados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cada unidade tem um plano de metas a ser alcançado em sete indicadores. Diante dos resultados, o Governo Federal realiza o repasse dos recursos.

Os indicadores avaliados são: Pré-natal, em que as gestantes devem passar por consulta pelo menos 6 vezes até a 12ª semana de gravidez; a realização de exames de sífilis e HIV, e o atendimento odontológico as gestantes, que deve ser feito pelo menos uma vez durante a gestação.

Também são avaliados a cobertura vacinal penta-valente e VIP em crianças com até um ano de idade, exames preventivos de câncer de colo de útero em mulheres com idades entre 25 e 64 anos e o acompanhamento de hipertensos e diabéticos com aferição de pressão arterial e realização de exame de hemoglobina glicada a cada seis meses.

Conforme destacou a Secretaria Municipal de Saúde, o índice geral alcançado por Campo Verde foi de 8.64, resultado que coloca a saúde do município na 34ª posição entre as que apresentaram melhor desempenho no Previne Brasil entre os 141 municípios de Mato Grosso.