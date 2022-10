Saúde – Coleta de preventivo será feita das 17h00 às 20h00 nesta terça-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dentro das atividades relativas ao “Outubro Rosa”, mês de campanha de conscientização para a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, todas as Unidades Básicas de Saúde da área urbana de Campo Verde funcionarão em horário estendido.

Com a extensão do horário, as UBS funcionarão das 17h00 às 20h00 exclusivamente para a coleta do material para o exame preventivo de câncer de colo de útero, facilitando o acesso à prevenção às mulheres que trabalham durante o dia.

Conforme cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, o horário estendido para coleta de preventivo será adotado em todas as unidades básicas de saúde nos dias 19 e 26 de outubro. Entre os dias 17 e 21, um ônibus equipado com ambulatório médico percorrerá as UBS da zona rural para realizar a coleta de material.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as mulheres que irão fazer a coleta devem observar os seguintes cuidados: não estar em período menstrual, não ter tido relações sexuais nos últimos dois dias e não estar fazendo uso de pomada vaginal.

A Secretaria de Saúde também destaca que o público alvo da coleta para o exame preventivo de câncer de colo de útero são as mulheres com idade entre 25 e 64 anos, faixa etária em que é grande a incidência da doença. A pasta ressalta a importância do diagnóstico precoce, pois, detectado na fase inicial as chances de cura são de 80% a 90%.