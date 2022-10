REFIS/Habitação é prorrogado até 22 de dezembro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária de Campo Verde, prorrogou até o dia 22 de dezembro o prazo para adesão ao refinanciamento de débitos com o Município referentes a habitação.

De acordo com o gerente de Habitação e Regularização Fundiária, Cícero Alves dos Santos, têm direito a aderirem ao REFIS os mutuários com débitos gerados até o dia 31 de dezembro de 2021.

“Com a prorrogação, as pessoas terão mais tempo para se organizarem, pensarem numa proposta e regularizarem sua situação. A quitação ou negociação dos débitos são fundamentais para a concessão do título de propriedade dos imóveis”, frisou ele, lembrando que o refinanciamento vale também para os débitos que estão em fase de execução judicial.

Cícero explicou que os débitos podem ser quitados a vista ou parcelados em até 30 vezes com desconto de 100% sobre os juros e multas. De acordo com o gerente de Habitação e Regularização Fundiária, mais de 100 mutuários podem ser beneficiados com a prorrogação do prazo do REFIS.