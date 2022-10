Realizada pela segunda vez, Festa das Crianças atraiu mais de 3 mil participantes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um público estimado em mais de 3 mil pessoas, entre adultos e crianças, participou na manhã deste sábado da 2ª Festa das Crianças promovida pela Prefeitura de Campo Verde, por meio a Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio de todas as demais secretarias do Município.

A festa, que teve a colaboração efetiva de mais de 70 servidores públicos, teve início com um passeio ciclístico que começou no final da Avenida Brasil e terminou no Parque das Araras, onde uma grande estrutura foi montada para garantir a todos momentos de diversão com segurança e tranquilidade. Todos que participaram do passeio ciclístico receberam medalhas.

Promovida para comemorar o 12 de outubro, data dedicada as crianças, a festa teve brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, piscina de bolinha e distribuição de algodão doce, pipoca; mais de 4 mil cachorros-quentes, 4 mil sorvetes e refrigerantes para todos. 52 duas bicicletas, doadas por apoiadores do evento, foram sorteadas entre as crianças de todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Campo Verde. Cada uma delas pôde concorrer com um cupom. Houve também apresentação teatral pelo Grupo do Centro Cultural, que encenou a peça “Pedro Malasartes e a sopa de pedra” e a Secretaria Municipal de Saúde esteve presente com um ponto de vacinação contra a poliomielite no Parque das Araras. A festa, que começou por volta das 8h00 horas, terminou pouco antes do meio-dia.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira participou do evento e classificou o dia como especial para a população de Campo Verde. “Trouxemos essa data para o sábado para contemplar todas as crianças do nosso município, e foi esse sucesso,” destacou o prefeito, completando que para o ano que vem, a festa pode ser ainda maior.

Para a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rosilei Borges de Oliveira, o sábado foi um dia de alegria e de gratidão a Deus pela realização daquela que foi uma das maiores festas para as crianças em toda a história de Campo Verde. “Foi um dia todo planejado para elas, e para nós foi uma satisfação. Obrigado a todos, a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que foram parceiras. Nós estamos muito felizes e agradecidos e já pensando na próxima festa, que, se Deus quiser, será tão grandiosa quanto esta”, disse ela.

A Festa das Crianças contou com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Veja abaixo as empresas que apoiaram a 2ª Festa das Crianças doando as 52 bicicletas que foram sorteadas. Para que houvesse o sorteio, todas as secretarias e seus servidores se empenharam na arrecadação. A Administração Municipal agradece as doações e o empenho de todos.

Secretaria de Administração

Salles – 3 bicicletas

Elias União – 2

Secretaria de Apoio a Segurança Publica

Agromak Máquinas Agrícolas- 01

Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Fazenda

Erosaine Máquinas – 01

Iguaçu Máquinas John Deere – 01

Incofibras – 01

Cooperfibra – 11

Prest Serv – 01

Cemp – ACICAVE/ CDL – 02

Secretaria de Finanças

Servidores – 01 bicicleta

Secretaria de Cultura, Lazer e Esportes

Concórdia Materiais de Construção – 01

Secretaria de Educação

Cooperserve – 01 bicicleta

Fazenda Filadélfia – 01 bicicleta

Secretaria de Obras

Academia Corpus

José Nei Lazarine

Sales

Darley

Nilva

Geovana

Juninho

Anderson

Secretaria de Assistência Social

Cooperbem – 02

Grupo Princesa – 01

Vereador Gregório ( Mosquito) – 01

Vereador Clebinho – 01

Farmácia Economize – 01

Vereadora Janaína Nordestina, Silvio Eventos e Boneca – 01

Vereador Elton e Miguel – 01

TV Campo Verde – 01

Secretaria de Planejamento

Sales

WRC Consultoria Rivers – 02

Gabinete

Tecnoprint gráfica – 01

Secretaria de Saúde

Servidores – 01