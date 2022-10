Projeto Prefeito na Escola chega à Monteiro Lobato

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciado em 2021, o Projeto Prefeito na Escola, desenvolvido pela Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação, teve mais uma etapa realizada na Escola Municipal Monteiro Lobato na manhã desta quinta-feira. Devido às reformas do predo da Monteiro Lobato, os alunos estão alocados na Escola Municipal Professora Áurea Gonçalves Marquetti, no Loteamento Green Ville.

O Projeto Prefeito na Escola, conforme explicou a secretária Municipal de Educação Simoni Pereira Borges, foi desenhado de forma a permitir uma maior interação entre o gestor municipal e a comunidade escolar. E os resultados, na avaliação do prefeito Alexandro Lopes de Oliveira, têm sido positivos.

Conforme enfatizou o prefeito, muitas das ações desenvolvidas pela Administração Municipal voltadas à Educação, foram colocadas em prática a partir das conversas com os estudantes.

“Isso surtiu muito efeito e a gente agradece toda a comunidade escolar. A intenção de tudo isso é melhorar e fazer com que as ações da Educação tenham resultados não só nos nossos índices [de avaliação], mas [também] na vida da comunidade escolar”, ressaltou.

Diretora da Escola Monteiro Lobato, Cláudia Canola enfatizou que o Projeto Prefeito na Escola é de grande importância, por que permite a interação entre os alunos e o prefeito, oportunizando que eles possam apresentar sugestões, fazer questionamentos e reivindicações. “E como o prefeito mesmo colocou: através dessas perguntas, dessa vontade de se fazer coisas diferentes escutando os nossos pequenos, venha se fazer uma educação de qualidade”, disse ela.

Ainda hoje o prefeito retornará à Escola Municipal Monteiro Lobato para um “bate-papo” com os alunos do período da tarde. No dia 14, o Projeto será desenvolvido na Escola Municipal Paraíso, na Comunidade Limeira.

De acordo com a secretária municipal de Educação Simoni Pereira Borges, o Projeto Prefeito na Escola além do protagonismo infantil, visa oferecer às crianças a possibilidade de elas exercerem a cidadania e construir uma identidade cidadã.

“É claro que dentro desse contexto nós ganhamos uma dimensão de diálogo, que é importante para a gestão”, frisou Simoni Borges. “E também, nós temos empreendido nossas ações, nossas políticas, a partir de falas das crianças. Então, ouvi-las, para nós, é de extrema pertinência”, completou a secretária.