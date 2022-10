Projeto motiva e empodera mulheres do campo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com uma série de cursos e treinamentos iniciados no dia 20 de setembro, o Projeto Mulheres em Campo, realizado em parceria entre o Sindicato Rural, a Prefeitura de Campo Verde e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), chegou ao fim nesta quinta-feira (6).

Desenvolvido com mulheres dos Assentamento Santo Antônio da Fartura e Taperinha, o Projeto foi executado em 6 módulos: Diagnóstico e Empreendedorismo, Planejamento, Custo de Produção, Indicadores de Viabilidade e Comercialização, Moldando, e Desenvolvimento Pessoal.

O objetivo do projeto foi o de fazer com as mulheres do campo tenham uma nova visão sobre seu protagonismo na sociedade e tenha consciência de sua capacidade empreendedora. “Foram seis módulos: os quatro primeiros voltados ao empreendedorismo e gestão do produto e, olhando para o talento que elas já têm, fazer o gerenciamento, o cálculo de custo e a apresentação do produto. E os dois últimos módulos foram focados no desenvolvimento pessoal da mulher empreendedora”, explicou Vanessa Stochi, instrutora do Senar.

No Assentamento Taperinha 11 mulheres participaram do Projeto. No Santo Antônio da Fartura foram 12. Ao participarem dos cursos, na avaliação de Andressa, as mulheres passam a ter consciência do potencial que têm como empreendedoras e passam a ter um posicionamento diferente, um engajamento e uma motivação maiores.

O conhecimento, de acordo com Andressa, “motiva, empodera e faz com que elas aprimorem aquilo que elas já fazem – e muito bem feito – e reconheçam suas qualidades e talentos que já estão presentes nelas. Essa é a maior transformação”, destaca Andressa.

Gracina Alves Ferreira, moradora do Assentamento 4 de Outubro, participou dos cursos do Programa Mulheres em Campo no Assentamento Taperinha, e aprovou. “Olha, foi muito importante, eu aprendi bastante. A gente leva muita coisa boa do curso para o dia a dia”, disse ela.