Primeiro estabelecimento de ensino de Campo Verde, escola Jupiara começa a ser reconstruída

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Escola Estadual Jupiara, localizada no bairro de mesmo nome, será completamente reconstruída. A escola, construída em 1985, foi o primeiro estabelecimento de ensino do então distrito de Dom Aquino.

A demolição do antigo prédio começou na última segunda-feira 24. As obras de reconstrução serão realizadas por meio de convênio entre o Governo do Estado e gerenciadas pela Prefeitura de Campo Verde, que ficou encarregada da licitação e pela fiscalização dos trabalhos.

“A nova escola Jupiara será um ambiente do qual os alunos terão orgulho de frequentar. Terá fachada moderna e todo o conforto necessário tanto para os alunos como para os professores”, observou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

A nova escola Jupiara terá 1.672,61 metros quadrados, 11 salas de aulas, cozinha, 1 sala de apoio, 3 banheiros, refeitório e biblioteca. O prazo para a reconstrução do prédio é de 18 meses. Enquanto durarem as obras, os alunos assistirão aulas na Escola Estadual Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq no bairro Santa Rosa, que foi inaugurada em julho.

A infraestrutura da Educação em Campo Verde está passando por uma verdadeira revolução. Além da reconstrução da Escola Estadual Jupiara, estão sendo reformadas a Municipal Monteiro Lobato, e as Estaduais Alice Barbosa Pacheco, na Agrovila João Ponce de Arruda, Paraíso, na comunidade do Limeira e Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel. A Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, também será demolida e totalmente reconstruída.

Veja como vai ficar a nova Escola Estadual Jupiara: