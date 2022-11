PRF-MT contabiliza 16 bloqueios e 6.400 manifestantes contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro

Em outras imagens em locais onde há manifestações, conforme as imagens que ganharam as redes sociais, é possível ver vários manifestantes com camisetas do Brasil e bandeiras do país. Há trechos em que os manifestantes queimaram pneus e trancaram a via com os próprios carros e carretas.

Um dos manifestantes que está no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, Mário Júnior, disse que não há planejamento para as manifestações, eles estão “deixando as coisas acontecerem”.