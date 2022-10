Policial reage a roubo de veículo e mata assaltante em Cuiabá

Do: MidiaNews

O PM foi atingido no pescoço, mas foi socorrido e seu quadro de saúde é estável

Um homem de 44 anos, identificado como R.S.A, morreu após ser baleado durante assalto a um policial militar na madrugada desta quinta-feira (20), em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, às 3h20, próximo à Unimed no Bairro Centro-Sul, a vítima estava no interior do veículo quando o suspeito se aproximou e tentou abrir a porta.

Como estava travada, o assaltante levantou seu revólver e realizou disparos contra o vidro do veículo, atingindo o policial no pescoço.

A vítima então reagiu e também atirou no ladrão, que fugiu do local após ser atingido. Após isso, o policial desceu do carro e foi até o Pronto Socorro da Unimed para ser atendido.

Na unidade de saúde, o policial descreveu as características do assaltante à equipe e, durante averiguação na região, foi informado que o Samu foi acionado para uma ocorrência próxima ao local do crime.

No endereço, os agentes encontraram o assaltante sendo colocado na ambulância. A proprietária da residência, que chamou o socorro, era irmã do suspeito, e relatou aos policiais que o irmão dela teria chegado no local sangrando, com ferimento de arma de fogo.

Apesar de ter sido socorrido, o assaltante morreu poucos minutos depois.

A arma que ele usou, um revólver Taurus calibre 38, foi localizada em embaixo da geladeira da casa, com três munições intactas e uma deflagrada.

O policial, segundo informado pela PM, foi transferido para o Hospital Jardim Cuiabá e tem quadro de saúde estável.

A Polícia Civil investigará o crime.