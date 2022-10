Polícia prende envolvidos em sequestro de família de gerente para assaltar loja

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas envolvidas no sequestro da família do gerente de uma loja de eletroeletrônicos para assaltar o estabelecimento, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá, e recuperou sete celulares, um tablet e R$ 6,9 mil em dinheiro. Os crimes aconteceram no dia 29 de setembro e as prisões, no dia seguinte. Os bandidos levaram cerca de 300 aparelhos.