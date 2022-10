Polícia fiscaliza postos de combustíveis com irregularidades em Campo Verde

Segundo a Polícia Civil, entre as irregularidade, estão a ausência de autorização da ANP, suspeita de má qualidade ou adulteração dos combustíveis, o que será comprovado após laudo da agência fiscalizadora, que recolheu amostras no estabelecimento.

Ainda segundo a polícia, as equipes apuraram ainda, que não havia comprovação da origem do combustível comercializado, o que indica a receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial. O posto também exercia a atividade sem licença do órgão ambiental.