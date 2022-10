Polícia Civil indicia dupla que atropelou jovem na Av. Beira Rio, em Cuiabá, por homicídio doloso

Frederico Albuquerque Siqueira Correa da Costa, de 21 anos, foi atropelado na Avenida Beira Rio, no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, por volta da 1h40 do dia 2 se setembro. O jovem não resistiu e morreu.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Judiciária Civil, a vítima estava na rua, ao lado de um veículo estacionado, quando foi atingida por um veículo branco que passou pela avenida. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Consta no registro policial que, depois do acidente, a Polícia Civil foi acionada por telefone pelo dono do carro. Ele disse que emprestou o veículo para uma amiga, que o devolveu “todo amassado”, e queria saber se havia envolvimento em algum acidente.

“Após isso, o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) recebeu uma outra ligação informando que na Rua Teles Pires, no Bairro Dom Aquino, próximo à Avenida Miguel Sutil, estaria no meio da rua, um para-choque branco com uma placa. Esta equipe se deslocou até o endereço informado e recolheu o para-choque juntamente com a placa”, informa o boletim de ocorrência.

O número da placa era o mesmo informado pelo proprietário do veículo. Depois disso, ainda conforme o boletim de ocorrência, a polícia não conseguiu contato com ele e não o localizou no endereço ligado à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele.

Investigações

No dia 5 de setembro, o funcionário público Diogo Pereira Fortes, dono do carro, se apresentou à Polícia Civil. Segundo o delegado, ele afirmou que estava no banco do passageiro no momento do acidente e quem dirigia o veículo era uma amiga.

Ainda conforme o delegado, o servidor público e a amiga estavam em uma lanchonete e, na hora de ir embora, ela disse que iria dirigir e pegou o veículo. “Ele diz que não emprestou o carro, que a pessoa pegou sem autorização dele”, informou.

A defesa acrescentou ainda que o servidor sentiu o impacto no momento do acidente, mas acreditou que haviam atingido um dos carros que estavam estacionados na avenida.

“Contudo, com receio de parar à 1h30 em uma distribuidora onde estavam muitas pessoas alcoolizadas, ficaram com receio e foram pra casa. Ele a levou para casa e fez 12 ou 13 ligações para o Ciosp. Então, houve o interesse em saber se foi algo com alguém. Na hora da batida não foi possível identificar”, disse a defesa.

O advogado afirmou que, às 2h, quando o servidor público deixou a amiga em casa, percebeu que algo grave havia acontecido, já que o carro estava com o para-brisa e um vidro lateral quebrados. Foi quando Diogo teria ligado ao Ciosp.