Polícia apreende mais de 63 mil litros de óleo lubrificante clandestino em Cuiabá

Ainda segundo a polícia, na primeira distribuidora, foram apreendidos 16.456 mil litros de óleo lubrificante de duas marcas de origem clandestina e que não possuíam informações sobre fabricante, nem o número de registro válido na ANP. A oficina também não tinha o alvará de segurança contra incêndio e Pânico.

A polícia ainda informou que os proprietários das distribuidoras não foram presos em flagrante, mas serão interrogados nos próximos dias e responderão, junto com os fabricantes dos produtos que forem identificados, por crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, com penas, que somadas, podem chegar 10 anos de prisão, além de multa.