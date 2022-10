PF faz operação contra tráfico de drogas no DF e em 4 estados

Inicialmente, a PF informou que a operação, que ganhou o nome de “Carga Pesada”, ocorria em cinco estados e no DF, mas a informação foi corrigida. Segundo a corporação, as investigações começaram em janeiro deste ano e levaram à apreensão de 100 quilos de cocaína, em quatro eventos no DF e em Goiás. À época, seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico.

Um dos suspeitos tentou escapar e chegou a ficar ferido, depois de cair de um telhado durante a fuga. Segundo a PF, ao longo da apuração, os investigadores descobriram que um dos envolvidos movimentou, em um único dia, R$ 19 milhões.