Pavimentação de estrada no Santo Antônio da Fartura avança em ritmo satisfatório, apesar das chuvas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os trabalhos de pavimentação da estrada que liga a rodovia BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento Santo Antônio da Fartura, em Campo Verde, estão avançando em um ritmo satisfatório mesmo com o início da temporada de chuva.

Iniciadas há pouco mais de um mês, as obras estão na fase de terraplanagem para a execução da base e da sub-base. Essa etapa teve início há pouco mais de 15 dias e já contemplou cerca de 1 quilômetro da estrada.

As obras de pavimentação, que tem prazo de cinco meses para serem concluídas, estão sendo realizadas pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Campo Verde. Serão pavimentados 4,06 quilômetros a um custo de R$ 4,11 milhões. Desse total, R$ 1,23 milhão será de contrapartida do Município.

No Assentamento Santo Antônio da Fartura vivem mais de 270 famílias de agricultores familiares assentados da Reforma Agrária. Na comunidade são produzidos legumes, verduras, frutas e criados pequenos e grandes animais. A produção de hortifrutigranjeiros do Assentamento, além de Campo Verde, abastece também os mercados de grandes cidades de Mato Grosso, como Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande.