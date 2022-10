Padre que abusou sexualmente de crianças e adolescentes na igreja é condenado a 48 anos de prisão em MT

Nesta segunda-feira (17), defesa do padre informou à TV Centro América que ainda não teve acesso à decisão da condenação.

“Nesses momentos que a gente ficava lá, o padre tinha comportamentos, vamos dizer assim, brincadeiras que na época não via com malícia. Eram carícias, de ficar colocando no colo, ficar deitando e me deitando por cima, chamar para um quarto para deitar na cama. Na primeira eucaristia, você tem aquela primeira confissão que você faz com um padre. Eu estava nervoso em um nível absurdo. Não conseguia falar”, disse uma das vítimas.

As vítimas, conforme apontou as investigações, eram ameaçadas pelo líder religioso, que afirmava ser uma pessoa de influência na comunidade.

O delegado da Polícia Civil, Pablo Bonifácio Carneiro contou que, numa entrevista preliminar, durante o trajeto da casa do padre até a delegacia, o suspeito lamentou o ocorrido e afirmou que tudo o que ele fez foi consentido pelas vítimas.

“[O padre diz] que todos os relacionamentos que teve com esses adolescentes teriam sido consentidos e que eles até pediam. A gente lamenta, mas é muito comum. Na verdade, isso tem sido muito comum com os sacerdotes”, disse.

Segundo o delegado, o religioso demonstrou arrependimento e chorou afirmando que deixaria de ser padre e que queria preservar a igreja.