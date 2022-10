Padre diz que foi ameaçado de morte e vai contratar seguranças

Do: MidiaNews

Caso ocorreu após a igreja locar o salão paroquial para um evento pró-Lula; ele registrou um B.O.

O padre Volnei Weber, da Paróquia São José Operário, em Rondonópolis (210 km a sudoeste de Cuiabá), registrou um boletim de ocorrência denunciando ter recebido diversas ameaças de morte após a igreja locar o salão paroquial para um evento que comemoraria o aniversário do ex-presidente Lula, nesta quinta-feira (27).

No B.O., feito na terça-feira (25), o religioso relata ter recebido telefonemas e mensagens de WhatsApp de cunho ameaçador.

“O salão da igreja sempre foi locado para diversos eventos, inclusive evento de política… de direita, esquerda, mas antes não havia isso. Devido a esse quadro político polarizado, as pessoas estão com ódio no coração muito grande”, disse ao MidiaNews.

Segundo o pároco, ele nunca tinha vivido um episódio como esse durante os anos em que esteve ali.

“No primeiro turno, eu loquei o salão três duas vezes para a Prefeitura e uma vez para questões políticas. Antes disso, eles fizeram evento político e levaram muita gente… O vereador Roni Magnani, a primeira-dama… Não teve problema nenhum”, contou o padre.

“Eles pediram de novo, e eu não vi nenhum problema. Mas quando publicaram o post desse evento [comemoração do aniversário do Lula], eles começaram a associar a igreja a esse evento, como se eu estivesse promovendo”, continuou.

Após isso, o pároco relatou que a secretária da igreja começou a receber diversas ligações, de pessoas pedindo sua excomungação, e outra falando que ele deveria ser “metralhado”.

No mesmo dia, na terça, o padre teve ciência, por uma pessoa próxima, que o estariam ameaçando em grupos de WhatsApp.

“Pelo WhatsApp, em um grupo, disseram que eu deveria ser linchado e expulso da cidade”.

“A gente está vendo uma intolerância tanto política quanto religiosa. Os que se dizem bons católicos são os primeiros a agredir a gente”, desabafou.

O pároco afirmou que sabe a identidade de alguns dos suspeitos das ameaças, inclusive são frequentadores da igreja, e por isso teme que a situação escale para algo mais grave.

Em estado de alerta

Diante dessas ocorrências, Weber disse que pediu a outro padre para celebrar a missa de sábado, que acontece às 19h.

“Nessa semana, eu não vou celebrar missa. Coloquei outro padre para rezar no meu lugar, porque temo também pela minha vida, pela minha integridade fisica”.

A Paróquia São José Operário também celebra missa nos domingos, além dos batizados. Neste dia, o pároco disse que pretende contratar seguranças para que consiga realizar sua função com tranquilidade.

O caso

O evento foi divulgado na terça-feira (25), pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (Solidariedade), que convocou a população para ir ao local celebrar o aniversário de Lula, do qual é apoiador, e de homenagear também o padre Lothar Bauchowitz, que é pároco da Vila Operária e pioneiro na luta por direitos sociais em Rondonópolis.

Após isso, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se mobilizaram em grupos de WhatsApp contra a cessão do espaço.

Além disso, eles publicaram uma carta de repúdio. Na publicação, os fiéis classificaram a locação do imóvel como “uma afronta”.

“Diante da situação tão difícil em que se encontra o país, visto a tensão por conta da polarização dessa eleição, tantos fiéis da nossa Diocese, vemos como uma afronta a opinião de paroquianos e tantos outros católicos que repudiam as propostas políticas desse candidato [Lula], que, por sinal, muitas dessas contrárias à fé católica”, diz trecho da carta.

“Tais como defensor do aborto, ideologia de gênero e amigos de ditatores que tanto têm perseguido nossa Santa Igreja Católica”, acrescentaram na carta supostas propostas já desmentidas pelo candidato Lula.

Por conta disso, o bispo da Paróquia, Dom Maurício rompeu o contrato de aluguel do salão.