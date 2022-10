Orçamento de MT para 2023 será alterado para contemplar investimento de R$ 500 milhões na BR-163, diz governo

De acordo com o secretário, o plano de ação contempla um investimentos de R$ 1,3 bilhão na rodovia, começando com aporte de R$ 500 milhões em 2023.

Gallo ainda explicou que os recursos não estão contemplados na atual versão do orçamento porque a proposta já havia sido entregue ao Legislativo no ato de assinatura da aquisição da Rota do Oeste pela MT Par, empresa do governo de Mato Grosso.

Orçamento

O governo de Mato Grosso tem uma previsão orçamentária de R$ 30,8 bilhões para 2023. Com isso, o estado estimou um aumento de 13,72%.

O orçamento fiscal compreende gastos referentes aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta. O deste ano foi de R$ 26.585 bilhões.

Conforme o governo, o montante de despesas está na ordem de R$ 25,6 bilhões. Desse valor, o gasto com pessoal e encargos sociais é de R$ 18,2 bilhões.