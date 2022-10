Operação Abafa Amazônia fiscaliza queimadas ilegais e crimes ambientais em MT

A operação também conta com a participação do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

A tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Jusciery Rodrigues Marques, assegura que ações referentes à esses crimes já são realizadas durante o ano e, com a operação, os trabalhos serão intensificados.

“O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso já fiscaliza, durante o ano todo, propriedades privadas, com apoio da Polícia Militar, em ciclos operacionais de 10 dias. Agora no final do ano a operação acontece de forma integrada com outras agências, o que nos assegura uma maior eficiência em relação às multas aplicadas contra o uso irregular do fogo”, disse.

Multas

O Corpo de Bombeiros estima que já foram aplicados R$ 287 milhões em multas por uso irregular do fogo desde o início de 2022.