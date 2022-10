Mulher suspeita de matar pai e irmão de suposta amante passa por audiência de custódia nesta terça-feira (25)

Segundo a Polícia Militar, ela chegou à casa das vítimas, de 67 e 37 anos, acompanhada do marido e da mãe, com o objetivo de tirar satisfação sobre um suposto relacionamento amoroso entre o homem e a filha do idoso.

Durante uma discussão, segundo a polícia, o pai da suspeita chegou ao local para levá-la embora. No entanto, ela foi até o carro do marido, pegou uma pistola e efetuou os disparos contra o irmão da suposta amante.

A Polícia Civil investiga se a arma usada pela mulher pertence ao esposo dela.

O idoso foi baleado quando tentou defender o filho. Um deles chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a polícia.

Depois dos disparos, o marido conseguiu tirar a arma da mão da mulher, mas ela, a mãe e o pai começaram a agredir a suposta amante com puxões de cabelo e tapas. O pai da suspeita chegou a bater na mulher com um facão embainhado, informou a polícia.

Os três fugiram do local. A polícia foi até a casa deles, mas não foram localizados.