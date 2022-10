Mulher morre em acidente envolvendo três veículos em Cuiabá

Do: MidiaNews

Colisão aconteceu na tarde dessa terça-feira (4); ela estava na garupa de uma motocicleta

Uma mulher de 44 anos morreu na tarde dessa terça-feira (4) em um acidente na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá. A vítima foi identificada como Regina Santana da Silva.

Conforme informações da Rota do Oeste, concessionária que administra a via, a colisão aconteceu por volta das 17h30 no km 507 da BR e envolveu três veículos, sendo dois carros e uma moto.

Regina estava na garupa da moto, que ficou destruída após a colisão. Ela morreu na hora, enquanto o piloto teve algumas escoriações. Já os condutores dos outros veículos saíram ilesos.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Polícia Civil vai investigar as circunstâncias.