Mulher invade bar, quebra garrafa e golpeia marido no pescoço

Do: MidiaNews

O crime aconteceu na madrugada de domingo (9); a vítima foi socorrida e segue internada

Um homem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi ferido no pescoço, na madrugada de domingo (9), após ser agredido pela ex-companheira em um bar, em Nova Mutum (distante a 240 km de Cuiabá). Ele foi socorrido e segue internado no hospital do Municípío.

Conforme a imprensa local, a vítima estava em um bar no Bairro Jardim Primavera II, quando, por volta das 3h45, a mulher chegou. Em seguida, ela pegou uma garrafa e atingiu o homem.

O objeto quebrou e acertou o pescoço do rapaz. Depois, a mulher, que seria esposa dele, fugiu.

Ferido, o homem ainda atravessou a avenida e ficou sentado ao meio-feio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Socorrido, foi encaminhado ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro consciente, mas ele perdeu bastante sangue. O atual estado de saúde não foi divulgado.

Diligências foram feitas a fim de localizar a mulher, mas sem sucesso. A Policia Civil investiga o crime.