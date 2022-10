MT registra 62 ocorrências de crimes eleitorais no primeiro turno das Eleições 2022

Do: Olhar Direto

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) registrou 62 ocorrências no primeiro turno das Eleições 2022, neste domingo (2). Os crimes eleitorais aconteceram em 26 cidades de Mato Grosso, onde os suspeitos foram detidos.

De acordo com balanço do TRE-MT, as principais ocorrências foram ameaça, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, desacato, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, boca de urna, injúria racial e violação do sigilo do voto.

Em Carlinda (a 755 km de Cuiabá), uma pessoa foi presa em flagrante por boca de urna. Com ela, foram apreendidos R$ 300 em cheque e R$ 974 em espécie.

Um caso de injúria racial por motivação política aconteceu em Alto Garças. No entanto, não houve prisão em flagrante e ninguém foi detido.

Em Campo Verde, uma pessoa foi detida e 117 santinhos foram apreendidos. Já em Mirassol d’Oeste, foram apreendidos R$ 610 em espécie e dois blocos de santinhos.

Também houveram registros em Juara, Araputanga, Bom Jesus Do Araguaia, Colíder, Comodoro, Guiratinga, Primavera do Leste, São José do Povo, São José do Rio Claro, Tangará da Serra, Várzea Grande, Vera, Carlinda, Santo Antônio do Leste, Cotriguaçu, Campos de Júlio, Poconé, Rio Branco, Salto do Céu, Alta Floresta, Várzea Grande, Nova Ubiratã, Porto Esperidião, Tapurah, Marcelândia, Alto Garças, Chapada dos Guimarães e Paranaíta.