MPT recebe mais de 70 denúncias de assédio eleitoral no 2º turno em MT

Por g1 MT

O Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso (MPT-MT) recebeu, nesse domingo (30), ao menos 73 denúncias de assédio eleitoral no segundo turno. Os casos são registrados no ambiente de trabalho. No primeiro turno, segundo o MPT, foram notificadas apenas duas denúncias semelhantes.

O levantamento considera as denúncias feitas no período entre 3 e 30 de outubro. Dos registros feitos, 57 estão sob investigação, e três Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) foram firmados.

Do total de denúncias, 12 foram ações ajuizadas na Justiça do Trabalho e houve 29 recomendações.

Na quinta-feira (19), o MPT e o Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso emitiram uma nota em conjunto prometendo mais rigor contra os casos de assédio eleitoral aos trabalhadores.