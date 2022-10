Motoristas da Secretaria de Saúde recebem certificado de participação em cursos sobre condução de coletivos e de transporte de urgência

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Motoristas lotados no setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, receberam na noite de quinta-feira (20), os certificados de conclusão nos cursos de Condutores de Transporte Coletivo e Condutores de Transporte de Emergência.

Os cursos foram realizados entre os meses de maio e junho e tiveram 50 horas de duração. 20 motoristas participaram. No conteúdo dos cursos estavam legislação de trânsito, legislação específica ao transporte de emergência, direção defensiva, primeiros socorros, meio-ambiente e relacionamento interpessoal.

Secretária Municipal de Saúde e Vice-prefeita, Edna Queiroz da Silva ressaltou que a realização dos cursos garante a prestação de um serviço mais qualificado à população. “É um carinho à mais com a população e também proporciona ao profissional se sentir mais preparado para conduzir os pacientes, que no geral são pessoas especiais”, disse a secretária.

Motorista de ambulância há dois anos, Vagner Jesus do Carmo classificou os cursos como muito importantes para a profissão e destacou o conteúdo repassado aos participantes. “Quanto mais conhecimento, melhor, é o que a gente sempre fala. As matérias repassadas foram muito importantes. São conhecimentos que, cada dia mais vão melhorar nosso aprendizado como condutor. A gente se sente até mais disposto com esse tipo de treinamento”, afirmou.

Claudilei Borges, secretário municipal de Administração, enfatizou que a gestão pública é feita por pessoas e cabe a ela fazer a diferença na vida da população. “Para trabalhar com pessoas, nós temos que oferecer aquilo que temos de melhor”, disse ele. “Temos que proporcionar o que há de melhor para as pessoas”, frisou. Gersilei lembrou que em pouco mais de um ano, e apesar da pandemia do novo coronavírus, mais de 400 servidores passaram pelos mais diversos tipos de treinamentos no ano passado. Em 2022 já são mais de 900 capacitados em várias áreas.