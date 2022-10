Motorista de app tenta molestar passageira menor e é preso

Do: MidiaNews

Homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável; crime ocorreu no domingo

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (24), suspeito de assediar uma adolescente de 13 anos durante uma corrida em Cuiabá.

O crime teria ocorrido na noite de domingo (23), quando o pai da menor solicitou uma corrida por aplicativo, por volta das 20h30, para buscar a filha na saída de uma igreja da Capital.

Durante o trajeto, o motorista alterou a rota e parou em uma conveniência dizendo que iria comprar água. Porém, o homem fechou as janelas do veículo e tentou molestar a menina.

Assustada, a menor desceu do veículo e saiu correndo em direção a igreja, onde entrou em contato com a família.

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (24), suspeito de assediar uma adolescente de 13 anos durante uma corrida em Cuiabá.

O crime teria ocorrido na noite de domingo (23), quando o pai da menor solicitou uma corrida por aplicativo, por volta das 20h30, para buscar a filha na saída de uma igreja da Capital.

Durante o trajeto, o motorista alterou a rota e parou em uma conveniência dizendo que iria comprar água. Porém, o homem fechou as janelas do veículo e tentou molestar a menina.

Assustada, a menor desceu do veículo e saiu correndo em direção a igreja, onde entrou em contato com a família.

Após a menor fugir, o motorista cancelou a corrida e não comunicou o ocorrido para o aplicativo, nem para o pai da menor, contratante da corrida.

Ao ver o cancelamento, a pai da menina acionou a Polícia. A equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), então, iniciou as diligências em busca do motorista. Ele foi localizado na região do bairro da Serra, na segunda, poucas horas após o ocorrido.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e será apresentando em audiência de custódia nesta terça-feira (25), ficando à disposição da Justiça.