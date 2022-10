Motorista de 15 anos envolvido em acidente com morte de turista no Ceará trafegava em ‘duna perigosa’, diz secretário

Por g1 CE

O motorista que conduziu o veículo envolvido em um acidente com a morte de uma turista em Camocim, no litoral cearense, conduzia um veículo sem autorização para trafegar na região, uma “duna perigosa”, segundo o secretário municipal do Turismo, Ricardo Vasconcelos. O motorista tinha 15 anos e não podia dirigir.

O jovem dirigia o carro que se envolveu em um acidente em uma duna de Camocim, a 357 km de Fortaleza, nesta segunda-feira (17). Além do jovem, seis turistas de Mato Grosso estavam no veículo a passeio. A mulher morta no acidente tinha 35 anos.

O acidente com uma caminhonete aconteceu na Duna do Guriu. Um vídeo feito instantes antes do acidente mostra o veículo atolado na areia. A vítima foi identificada como Danúbia Daiane Reis.

“Faltou experiência na condução da duna, é uma duna perigosa. O carro começou a capotar, capotar, capotar. Não é permitido circular nas dunas de Camocim. O rapaz, o condutor, não era cadastrado, e o veículo não era autorizado para fazer aquela viagem. De fato ele não tinha autorização”, afirmou.

Ricardo Vasconcelos afirmou que a prefeitura renova o cadastro dos motoristas de trilha com frequência e que as normas de Camocim são rígidas. Ele reforça ainda que em janeiro de 2023 terá terminado o cadastro para saber se cada motorista está apto para fazer as viagens.

“Todos os anos a gente renova o cadastro dos condutores de trilha – eles não são guias – de todo o município de Camocim. É um critério bastante rígido. A partir de janeiro de 2023 o município terá concluído o cadastro para saber cada veículo que entra para evitar esses acidentes que acabam manchando a imagem, não só de Camocim, mas de toda a região”.