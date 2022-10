Menino de 13 anos morre após carro perder roda e capotar

Do: MidiaNews

Acidente fatal aconteceu na tarde desta terça-feira em Nobres; adolescente morreu na hora

Um adolescente de 13 anos morreu, na tarde de terça-feira (4), após se envolver em um acidente na zona rural de Nobres (distante a 146 km de Cuiabá). O menino estava em um carro da família, que perdeu uma roda, bateu em uma estrutura de concreto e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Quando a Polícia Civil chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia confirmado a morte do adolescente.

Em conversa com os policiais, o pai do menino relatou que voltava de Nova Mutum e, próximo ao Rio Novo, uma das rodas do veículo VW Gol soltou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção, batesse em um bloco de concreto e capotasse o veículo.

Ainda conforme o pai, no carro havia cinco pessoas e o menino estaria na parte da frente. Com o impacto, ele foi arremessado e morreu na hora.

Além da Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local do acidente e isolou a área para os trabalhos iniciais.

O corpo do menor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).