Menina de 11 anos tem cabelo sugado por ralo da piscina e é internada na UTI

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma moradora da casa percebeu que a criança estava se afogando e tentou socorrê-la. Sem conseguir, chamou um vizinho, que retirou-a da água e iniciou os primeiros socorros. Tudo aconteceu em aproximadamente dois minutos, segundo a corporação.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Uma equipe, que estava a cerca de 600 metros do imóvel, foi ao local, atendeu a menina e a encaminhou a uma UPA do município.

“Após sua retirada, o vizinho pode perceber que essa pessoa não respirava e nem pulsava o coração. De imediato, iniciou o procedimento de ressuscitação e, quando nós chegamos no local, essa pessoa estava lateralizada e liberando bastante líquido pela boca. À guarnição do Corpo de Bombeiros, coube manter essa pessoa estável, preservando seus sinais vitais, respiração e pulso. Realizamos a imobilização e posterior transporte para a UPA, a qual a equipe médica deu continuidade ao atendimento”, informou o subtenente do Corpo de Bombeiros, Luis Carlos dos Anjo