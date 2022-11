Manifestantes pró Bolsonaro trancam BR-070 em Campo Verde sentido Cuiabá

Com informações do MegaNews CV

O movimento começou na noite deste domingo (30).

Manifestantes pró-Bolsonaro realizam protesto na BR-070 sentido Cuiabá na manhã desta segunda feira (31). Segundo informações, o movimento começou na noite do último domingo (30), por volta das 22h30min e se estende nesta manhã de segunda-feira.

Vários motoristas estão no local fortalecendo o movimento. Manifestantes pedem o apoio popular. Segundo informações dos manifestantes apenas cargas perecíveis e pessoas em situação de comorbidades passam pelo local após uma conversa com os mesmos.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal estará no local a qualquer momento para conversar com os manifestantes. Até o momento ninguém se pronunciou como líder do movimento, e sim a união de todos os participantes com o mesmo objetivo que é chamar atenção para o resultado das eleições.

No local, pneus foram queimados para evitar a passagem de veículos.