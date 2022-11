Manifestantes pro-Bolsonaro bloqueiam rodovias em sete municípios de MT

A Concessionária Rota do Oeste informou, na manhã desta segunda-feira (31), que há bloqueio na BR-163 em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá, Várzea Grande. Ainda conforme a concessionaria, no Município de Rondonópolis houve bloqueio, mas os manifestantes já liberaram a rodovia.