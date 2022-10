Mais um trecho da Avenida Mato Grosso tem a pavimentação recuperada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dando sequência ao trabalho de melhoria da malha viária urbana, a Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Obras, recuperou no final da última semana mais um trecho da Avenida Mato Grosso, uma das mais importantes da cidade e por onde trafegam todos os dias centenas de veículos.

Os trabalhos foram iniciados na sexta-feira, quando foi feita a “fresagem”, que consiste na retirada de uma camada que varia de 2 a 3 centímetros da massa asfáltica, proporcionando o nivelamento do piso.

No sábado, conforme explicou o secretário de Obras, Fabiano Teruel, foi feita a aplicação, o nivelamento e a compactação da nova massa asfáltica. Esse tipo de trabalho aumenta a sobrevida da via, põe fim aos buracos e dá mais segurança e tranquilidade aos condutores de veículos. O trecho recuperado vai do entroncamento com a rodovia MT-344 até a Avenida Rotary, num total de cerca de 330 metros de extensão.

Fabiano Teruel informou que nos próximos dias, outros pontos da Avenida Mato Grosso serão recuperados. Ele também informou que outras regiões da cidade receberão esse tipo de melhoria.