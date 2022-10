Justiça proíbe governo de MT de obrigar servidores a participarem de evento a favor de Bolsonaro

A Justiça do Trabalho acolheu um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT-MT) e determinou que o governo de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) não cometam assédio eleitoral contra os servidores, obrigando eles a participarem de um evento a favor do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi dada em caráter de urgência em ação civil pública ajuizada nesta terça-feira (25) e a multa em caso de descumprimento é de R$ 100 mil.