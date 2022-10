Justiça determina bloqueio de R$ 2 milhões em bens de servidores por desvio de recursos em secretaria

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima apontava a existência de um esquema criminoso na secretaria, com a criação de projetos sociais apenas no papel, para fazer desvio de valores que resultavam de convênios.

Em nota, a Prefeitura comunicou que prestou as informações solicitadas e apresentou documentos, a fim de colaborar com as investigações da Polícia Judiciária Civil. Informou, ainda, que um dos servidores envolvidos no esquema é efetivo e responde a processo administrativo. O outro, contratado, foi exonerado.