Justiça de MT proíbe supermercados de obrigarem uso de camisetas de candidato à presidência

A Justiça do Trabalho também proibiu o Supermercado Big Master de obrigar os funcionários a usar camisetas com propaganda eleitoral. A empresa tem 24 horas para cumprir as obrigações em todas as unidades no estado e o mesmo prazo para demonstrar que adotou as medidas impostas. Em caso de descumprimento, poderá pagar multa de R$ 200 mil por item.