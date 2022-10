Jornal destaca participação de Campo Verde na Febratex

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Jornal Estadão de Mato Grosso, destacou em sua edição eletrônica do dia 19 de outubro, a participação do prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Cesar Miranda na Febratex, feira voltada aos setores têxtil e de confecção que aconteceu em Blumenau (SC) entre os dias 20 e 23 de agosto e reuniu mais de 3 mil marcas. O evento atraiu um público superior a 60 mil pessoas nos quatro dias.

A participação de Campo Verde na Febratex, conforme explicou o prefeito, teve como objetivo divulgar o potencial da cotonicultura local e, dessa forma, despertar o interesse de investidores do setor têxtil no município que está entre os 3 maiores produtores de algodão do Mato Grosso e é o 4° maior do Brasil. “Campo Verde é hoje o maior polo têxtil do estado, mas ainda temos muito espaço para novos empreendimentos, especialmente no segmento de tecelagem, tinturaria e, por que não, confecção? ”, disse o prefeito.

Em Campo Verde atualmente existem 15 usinas de beneficiamento de algodão e cinco fiações que juntas produzem em torno de 2,5 mil toneladas de fio por mês. Em julho desse ano entrou em operação a unidade de produção de fios da Incofios, empresa que é um braço do grupo Rovitex, de Santa Catarina. No auge de sua capacidade, a unidade, que é a mais moderna da América Latina e recebeu investimentos na ordem de R$ 150 milhões, produzirá 1,7 mil toneladas de fios por mês.

Outra grande indústria do segmento instalada em Campo Verde, é a Cooperfios. A empresa – que foi desmembrada da Cooperfibra, cooperativa que reúne produtores de algodão – fabrica atualmente 500 toneladas de fios mensalmente. Investimentos que estão sendo feitos pela empresa vão dobrar essa capacidade, o que elevará a produção total de fios em Campo Verde para cerca de 5 mil toneladas/mês.

Corredor logístico

Outro grande atrativo apontado pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira para a instalação de empresas ligadas à cadeia têxtil é a logística de Campo Verde, que está sendo incrementada com investimentos que estão sendo feitos pelo Governo do Estado na pavimentação de rodovias e na implantação da ferrovia ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde.

A pavimentação da MT-140, ligando a BR-070 a BR-163, em Nova Mutum, vai transformar a rodovia em um novo corredor de escoamento da safra agrícola e de recebimento de produtos, além de absorver parte do fluxo de veículos que trafegam da região do Médio-Norte para a região Sul do Mato Grosso.

A ferrovia, que será construída pela Rumo Logística por meio do modelo de concessão, terá seus trilhos passando pelo território de Campo Verde, onde está prevista a construção de um terminal de carga e descarga. A implantação dos trilhos reduzirá a distância entre o Mato Grosso e o porto de Santos, dando mais competitividade ao que é produzido no Estado. “Em breve nós seremos um dos maiores entroncamentos rodoferroviários do Mato Grosso e do Centro-Oeste brasileiro, fazendo de Campo Verde, um lugar ideal para se investir”, disse o prefeito.