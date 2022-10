Invasão de campo no Ceará – Procuradoria pede que Cuiabá seja declarado vencedor do jogo

Do: MidiaNews

Jogo do Dourado com o time cearense foi finalizado antes do tempo regulamentar por falta de segurança

A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o Ceará pelas cenas de violência e invasão de campo ocorridas no jogo contra o Cuiabá no último domingo (16) na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida terminou 1 a 1 e foi encerrada antes do tempo regulamentar por falta de segurança.

Entre as punições, a Procuradoria pede que o time cearense seja declarado perdedor pelo placar de 3 a 0. Ainda não há uma data para o julgamento do caso na Justiça Desportiva.

O Ceará foi denunciado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (211, 213 e 205 §1º) e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Em liminar, a Procuradoria pede ainda a interdição da Arena Castelão e que a partir de agora o Ceará jogue com portões fechados nas partidas como mandantes e não tenha direito a carga de ingressos nos jogos como visitante.

O jogo era válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o empate, o Dourado permaneceu na zona do rebaixamento com 31 pontos. Concorrente direto na luta pela permanência na Série A, o Ceará foi a 34.

A proximidade entre os dois clubes na tabela de classificação torna o julgamento fundamental. Caso o Ceará seja punido, volta aos 33 pontos e empata com o Cuiabá, que, com a vitória, vai aos 33.

No pedido liminar, a Procuradoria anexou a súmula do árbitro Caio Max Augusto Vieira.

“Informo que aos 49 minutos do segundo tempo, após a confirmação do gol da equipe do Ceará, pela equipe de arbitragem e antes do jogo ser reiniciado foi observado uma briga generalizada entre torcedores da equipe mandante no anel superior da arquibancada situado à esquerda das cabines de transmissão, atrás da meta da equipe Cuiabá, com arremesso de assento das cadeiras uns nos outros. Inclusive atingindo pessoas no anel inferior, na qual as mesmas adentraram ao gramado com o objetivo de se refugiar da briga”, escreveu o árbitro.

“Após 13 minutos do início da invasão, decidi dar por encerrado a partida, por entender que não haveria garantia de segurança para o reinício da partida, pois haveria ainda 7 minutos por jogar referente ao restante do acréscimo do segundo tempo. Informo que ambas as equipes demonstraram não ter condições emocionais para continuar a partida”, prossegue.

Veja o que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva:

Artigo 205 – Impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma.

Pena: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil, e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento.

Parágrafo 1º A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida.

Artigo 211 – Deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização.

Pena: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil, e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem da decisão.

Artigo 213 – Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I – desordens em sua praça de desporto;

II – invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

III – lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

Pena: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil.

Parágrafo 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.

Parágrafo 2º Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato.

Veja o que diz o Regulamento Geral de Competições da CBF:

Artigo 19 – Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra, pelo menos, um dos seguintes motivos:

I – falta de segurança;

V – conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio;

Artigo 20 – Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no art. 19 deste RGC, assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo STJD:

I – se o Clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal Clube será declarado perdedor pelo escore de 3 a 0 (três a zero).