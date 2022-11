Inscrições para curso de técnico de enfermagem são prorrogadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou até o dia 3 de novembro o prazo para as inscrições no curso de Técnico de Enfermagem, que será ofertado pela Escola de Saúde Pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde. No total serão disponibilizadas 60 vagas para o município.

Para se inscrever é necessário ser brasileiro, maior de 18 anos, ter concluído o ensino médio e ter disponibilidade para a realização de estágio. O curso é gratuito, com aulas presenciais e início previsto para 2023.

Conforme o edital, a seleção será feita em 3 etapas. Na primeira serão analisados os documentos, na segunda será avaliada a pontuação do candidato tendo como base sua experiência na área da saúde pública ou privada, e, por fim, será feita análise da carta de intenção.

Com a mudança do prazo para inscrição, a data de divulgação do resultado, que será feita no site da Escola de Saúde Pública e nos murais do Escritório Regional de Saúde, das unidades de saúde e da Escola de Saúde Pública, também foi alterada, passando para o dia 7 de dezembro.