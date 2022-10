Incêndio em depósito da SES assusta moradores no centro de Cuiabá

Do: MidiaNews

Funcionário que trabalha no local acionou os Bombeiros, que montaram uma força-tarefa para conter chamas

Um incêndio registrado no depósito da Secretaria Estadual de Saúde causou estragos e assustou moradores da Avenida Joaquim Murtinho, no centro de Cuiabá, na manhã desta terça-feira (25). A fumaça densa e preta que saía do local pode ser vista a quilômetros de distância.

Ainda não há informações sobre o que causou o fogo, que aconteceu por volta das 5h40. Um funcionário que trabalha no local acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que montaram uma força-tarefa para conter as chamas.

Conforme apurado pela reportagem, sete viaturas dos bombeiros se deslocaram ao local. Os trabalhos duraram cerca de 1h, e, por volta das 6h50, o fogo foi totalmente controlado.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O fogo atingiu um depósito da Secretaria, onde ficam objetos inutilizados, como cadeiras e máquinas, e que iriam para leilão.

A Perícia deve identificar a causa do incêndio.