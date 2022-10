Incêndio de grandes proporções destrói empresa de reciclagem; veja vídeos

Do: MidiaNews

Apesar da intensidade, não houve vítimas; Bombeiros extinguiram fogo após 4h de trabalho

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de reciclagem em Lucas do Rio Verde (334 km ao norte de Cuiabá). O fogo começou por volta das 20h40 desta segunda-feira (17) e só foi controlado à 1h05 da madrugada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente foi possível preservar uma pequena parte do edifício. A empresa, que fica no Bairro Industrial, trabalha com reciclagem de materiais e ferro-velho.

De início, os bombeiros se depararam com o incêndio já instaurado em todo o edifício, sendo ainda alimentado por uma grande quantidade de material combustível, com alto risco de atingir imóveis vizinhos.

O combate às chamas foi realizado até mesmo por militares de folga, segundo os bombeiros, devido à enorme proporção.

Também houve apoio da Defesa Civil Municipal e caminhões-pipa da Prefeitura e de particulares.

Apesar das imagens, não houve feridos.

