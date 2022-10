Idosos têm manhã de atividades no Parque das Araras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como parte das atividades comemorativas desenvolvidas durante o mês de outubro para comemorar o 1° de Outubro – Dia Internacional do Idoso – A secretaria municipal de Assistência Social de Campo Verde proporcionou uma manhã especial para os idosos da área urbana do município no Parque das Araras.

As atividades tiveram início por volta das 7h30, com um delicioso café da manhã composto por frutas, bolos, sanduiches tortas, sucos, iogurtes e refrigerantes. O prefeito Alexandre Lopes e a secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama, Rosilei Borges de Oliveira, participaram.

Em seguida, cerca de 60 idosos, assistiram as apresentações circenses, com a trupe Trampolim, apresentação musical da Secretaria de Cultura. Foram ofertadas práticas integrativas, tais como: terapia auricular, massagem, barra de acces; participaram também da aula de yoga, realizaram uma agradável caminha pelo parque guiada pela educadora física da Secretaria de Esportes e ao final realizaram um passeio de pedalinho pelo lago.

Professora aposentada, Erica Fenterseifer gostou da iniciativa da Secretaria de Assistência Social em promover uma manhã de atividades ao ar livre. “Eu achei muito bom, tinha que acontecer mais vezes, ainda mais que estávamos parados por causa da pandemia. Mas está sendo muito bom”, disse ela.

Na próxima segunda-feira, eles participarão de um passeio a um parque aquático termal em Juscimeira.

Outubro foi movimentado para os idosos, especialmente para os da zona rural. Ao longo do mês, cinco encontros foram realizados em comunidades e assentamentos rurais, onde eles puderam interagir e se divertir.

Secretária de Assistência Social e primeira-dama do município, Rosilei P. Borges de Oliveira explicou que as atividades na zona rural foram pensadas para favorecer os idosos, que devido muitas vezes à distância, acabam não participando das atividades na zona urbana.

“Nós, da Assistência Social, elaboramos toda uma programação para que pudéssemos comemorar o Dia Internacional do Idoso”, disse ela. “Nós nos preocupamos em estar com a comunidade, tanto da zona rural como da zona urbana levando alegria, levando um momento diferente para todos eles”.

Dioneia Fassicolo participou das atividades na manhã desta quinta-feira e aproveitou para fazer uma relaxante massagem. “É muito bom, a gente se sente leve, dá uma relaxada, massagem é bom demais”, ela também aprovou a iniciativa da Assistência Social em realizar a manhã de atividades ao ar livre. “É bom demais, distrai a mente. Está muito bom”, afirmou.

O prefeito Alexandre Lopes comentou que muitas vezes a diversão dos idosos está numa caminhada, numa conversa com os amigos, em contar histórias, e que a Secretaria de Assistência Social tem entendido isso e tem proporcionado condição para que os idosos possam se reunir em locais adequados e agradáveis, como é o Parque das Araras. “Essa é a função da municipalidade: tratar bem um público tão especial como o da melhor idade, a exemplo do que acontece com as crianças, com os jovens, com as mulheres. A intenção nossa é cada vez mais proporcionar esses momentos para que eles possam se divertir, acima de tudo”, disse o prefeito.

Estiveram presentes as vereadoras Janaina Nordestina, Socorro dos Santos Souza e o vereador Gregório do Mercado Popular.