Idosos da Agrovila têm tarde de recreação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os idosos da Agrovila João Ponce de Arruda e da Comunidade do Limeira, ambas em Campo Verde, tiveram uma tarde de quinta-feira bastante animada, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social

Reunidos na sede da Associação Doce Vida, eles tiveram momentos de interação com danças, brincadeiras, pintura com lápis de cor – quando muitos voltaram a ser crianças – e degustaram um delicioso lanche com salgados, doces, frutas e refrigerantes.

A ação faz parte das comemorações do “Dia Internacional do Idoso” (1° de outubro). Esta semana, a data foi comemorada na Comunidade Histórica de Capim Branco, que contou com a participação dos idosos do Taperinha, e no Assentamento 4 de Outubro, que teve a presença dos idosos do Assentamento 14 de Agosto. Na próxima segunda-feira (24), a comemoração será no Assentamento Dom Osório, na quarta-feira (26) no Assentamento Santo Antônio da Fartura e na quinta-feira (27) será a vez dos idosos da área urbana festejarem seu dia no Parque das Araras.

De acordo com a assistente social Hindianara Luana, devido à pandemia do novo coronavírus, havia mais de dois anos que os idosos não se reuniam e todos aprovaram o reencontro proporcionado pela tarde de recreação. “É um momento em que a Secretaria, que a Prefeitura, estão se aproximando também das comunidades, ofertando os serviços que a gente na região onde eles moram”, disse ela.

Presidente da Associação dos Idosos da Agrovila João Ponce de Arruda, Noeli Vargas Basso aprovou a iniciativa da Secretaria de Assistência Social e também comentou que a pandemia impediu o convívio e a interação entre os integrantes da terceira idade. “E os idosos sentem falta disso”, disse ela. “Isso é muito necessário para nós. Só de sair de casa já é bom”, completou. “Aqui a gente encontra alegria, bem-estar”, observou.